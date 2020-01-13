台股權值王台積電法說會將在本周五（16日）登場，是農曆年台股封關前的重要大事。台積電先進製程尤其受到外界關注，據傳台積電5奈米預計在今年上半年量產，法人看好，台積電有望獨拿蘋果5奈米A14處理器訂單，並帶動今年營收成長。

經濟日報引述供應鏈說法指出，台積電首批5奈米製程試產蘋果A14處理器良率目前已衝上8成，台積電擬於下季導入量產。中央社報導，法人看好，台積電不僅可望獨拿蘋果5奈米的A14處理器訂單，還可獲得華為5奈米高階處理器訂單，將貢獻台積電今年營收約8%。此外，台積電7奈米業績預計將持續成長，推升今年營收成長2成，再創歷史新高。

台積電16日將召開法說會，是台股農曆年封關前壓軸大戲，樂觀派外資認為，台積電第一季營收表現可望與上季持平，優於過去同期表現，針對先進製程投產進度與客戶動向，也都抱持樂觀看法，短線唯一要緊盯的是匯損帶來衝擊。

台積電今天（13日）股價走勢穩健，終場上漲2元或0.59%，收在341.5元。

(中時電子報)