台中市警局結合逗趣標語，讓民眾了解常見詐騙手法及防搶觀念，活動方式只要完成貼文內容要求的指定條件，就能參加抽獎。（台中市警局提供／盧金足台中傳真）

「誰都搶不走我最寶貴的東西，因為哥懂得錢財不露白」，台中市警局顛覆傳統宣傳方法，寓教於樂提醒常見詐騙手法及防搶觀念。（台中市警局提供／盧金足台中傳真）

寓教於樂！台中市警察局即日起至1月14日24時止，在「台中市政府警察局」臉書粉絲專頁，舉辦網路宣導活動，透過獎項照片，結合逗趣標語讓民眾了解常見詐騙手法及防搶觀念

，活動方式只要完成貼文內容要求的指定條件，就能參加抽獎。

「誰都搶不走我最寶貴的東西，因為哥懂得錢財不露白

」，「在我搭建的城堡裡，妳是我最美麗的公主，我們美好的未來還需要錢，匯些錢給我投資吧」，市警局配合獎品特色，提醒市民注意，別陷入戀愛詐騙慣用語，失財受騙。

為讓民眾提升自我保護意識、強化犯罪預防知能，安心過好年，市警局提供受歡迎的獎品，包括「衝鋒戰士」、迪士尼城堡3D立體拚圖、冰雪奇緣2系列商品，還有年節團聚必備、CP值高「鼠來寶」驚喜寶物戳戳樂。

網友看到禮物照片紛紛稱讚「好想要」、「好特別」、「

真可愛的禮物」，市警局歡迎大家把握機會上網參加。

台中市警察局長楊源明表示，警察局在重要節日期間，持續致力落實治安維護工作，保障民眾人身及財產安全，提醒民眾至金融機構領取大量現金可向警方申請護鈔，至人潮聚集處應注意「錢財不露白」。

此外，上網購物、採買年貨要慎選賣家、選擇貨到付款，倘有接到假冒客服人員來電要求操作ATM提款機解除分期付款，這一定是詐騙，切勿聽信上當。

(中時 )