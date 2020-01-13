2020大選落幕，國民黨青壯世代掀起檢討黨內兩岸論述的聲浪。淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天表示，國民黨傳統的兩岸關係論述已不適用現在的大環境。

據《中央社》報導，國民黨敗選後，多名黨內立委、議員都在臉書表達對「九二共識」的質疑，主張黨內應就兩岸關係提出新論述。

張五岳今接受中央社訪問時表示，這次大選被塑造成「必須抗中、反中才能維護民主」，加上美中大國博弈、香港「反送中」事件、大陸中共總書記習近平1月提倡探索「一國兩制台灣方案」等因素，讓「九二共識」這種傳統的兩岸論述不再替國民黨加分，「反而可能成為包袱」。

他也指出，過去談「九二共識」的時空背景與現在不同，當時「支持統一，自認是中國人的民眾占多數」，且尚有海峽交流基金會、中國大陸海峽兩岸關係協會等對話機制，內容多半聚焦在功能、事務性的議題，較少涉及兩岸政治等高階議題，與現在的大環境已不同。

(中時電子報)