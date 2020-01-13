世界黃金協會近日最新數據顯示，2019年國際金價在1393美元/盎司至1546美元/盎司區間運行，全年漲幅達18.4%。同時全球黃金ETF持有量也增長了400噸，黃金ETF總規模增長了14%，達到2900噸的歷史新高。

除了以美元和瑞朗計價的黃金價格外，其他國家貨幣計價的金價都升至了歷史最高或保持在記錄高檔。黃金管理的資產在去年一年內增長了37％。

世界黃金協會指出，2019年金價表現大致經歷了以下三個階段：

1.年初至5月，由於美元強勢且地緣政治風險還沒有發酵，金價表現平淡，在1300美元/盎司附近震盪運行。

2.6月至9月初，金價強勢上漲，並觸及多年來的記錄高位，主要原因是金融危機後美聯準會首次進行降息，中美貿易摩擦升級以及英國「脫歐」進程的不確定性上升。

3.第四季度初，因地緣政治影響，12月金價漲幅達4%，再次達到2019年高檔價位。

(中時電子報)