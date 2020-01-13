2020大選國民黨潰敗，黨內改革聲浪四起，國民黨中生代逼黨主席吳敦義辭職負責。國民黨台北市議員游淑慧則在臉書表示，這次大選，黨中央與黨機器文傳會與組發會所扮演的角色，外界霧煞煞，她突然想到一個2017年黨主席選戰中，一個重要討論的議題，也就是黨主席所扮演的角色。

國民黨在這次大選中慘敗，多位青壯派民代昨晚至黨中央嗆聲。台北市議員羅智強代表宣示，青壯派射出改革三箭，要求黨主席吳敦義請辭主席與不分區立委，不分區立委吳斯懷也應自己請辭，讓台南市議員謝龍介順利遞補。

游淑慧則在臉書指出，這次大選，黨中央與黨機器文傳會與組發會所扮演的角色，外界霧煞煞。她突然想到一個2017年黨主席選戰中，一個重要討論的議題，也就是「黨主席所扮演的角色」。究竟黨主席所扮演的角色要當仁不讓，取得黨主席之位後，即全力衝刺為總統候選人，讓黨機器輔選更到位。又或者是扮演無私的角色，全力當「造王者」，為黨找出最好、最可能贏的人。

游透露，當年的討論，各執一詞、沒有定論。游也詢問大家「你們覺得呢？」

(中時電子報)