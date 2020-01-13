澳洲野火燒不停，重創野生動物棲息環境，無尾熊死傷慘重，聯邦政府警告，牠們可能很快就會正式列入「瀕臨絕種」的動物名單。

「澳洲人報」（The Australian）報導，是否將無尾熊列入瀕危物種名單，將由「瀕危物種科學委員會」（Threatened Species Scientific Committee）決定。

澳洲環保部長李伊（Sussan Ley）今天說，這場「史無前例」的野火危機，可能促使有關當局做出這番決定。

疾病、森林野火、車禍意外和犬隻攻擊，使澳洲無尾熊生存受到嚴重威脅，2012年起就被列為「易危物種」。野火肆虐袋鼠島（Kangaroo Island）多數區域和新南威爾斯州（New South Wales）南岸（South Coast），大批健康的無尾熊來不及逃出火海。

澳洲政府今天宣布撥款5000萬美元（約新台幣15億元）作為野生生物保育基金，李伊承諾部分款項將用來因應無尾熊生存危機。

李伊和財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）說，5000萬美元中有半數款項將流向野生生物保育員、醫院和動物園和自然資源管理機構。

法新社報導，數以千計民眾連署請願，提議將無尾熊遷至紐西蘭，以幫助牠們逃離澳洲致命野火，不過，這項計畫遭到官員反對。

這個名為「無尾熊再安置協會」（Koala Relocation Society）的團體表示，無尾熊在澳洲已面臨「機能性滅絕」，但在紐西蘭或可蓬勃繁衍，因為當地栽種了近3萬公頃的尤加利樹。

截至今天中午，這項線上請願活動已獲7500人連署。不過，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）的發言人告訴紐西蘭電視台（Television New Zealand），政府的重心是協助野火獲得控制，好讓無尾熊「能夠留在自然棲息地」。

(中央社)