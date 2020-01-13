外媒報導，天風國際蘋果分析師郭明錤出具最新報告指出，所有5G版iPhone手機可望在2020年秋季推出，新機將同時提供6GHz以下（sub-6GHz）和毫米波（mmWave）兩種5G頻段機型。

上個月他預期蘋果將在2020年下半年推出4款5G版iPhone手機，視地區而定提供6GHz以下和毫米波兩種頻段機型。毫米波頻段的iPhone機型將在美國、加拿大、日本、南韓和英國5個市場上市。對於不提供5G服務或5G滲透率不高的國家，蘋果可能關閉5G功能以降低生產成本。

但現在郭明錤在其最新報告中加碼曝料，稱蘋果仍可能在2020年下半年同時發表支援6GHz以下和「6GHz以下＋毫米波」（sub-6GHz-plus-mmWave）頻段的iPhone手機，將從第三季底或第四季初開始出貨。

被喻為「最強蘋果分析師」的郭明錤表示，支援6GHz以下和毫米波兩種頻段的5G版iPhone開發進度正如期進行。由此看來，整個5G版iPhone手機陣容將如同往常一樣，可望同步在9月發布。

上周海納國際集團半導體分析師Mehdi Hosseini出具報告指出，今年5G版iPhone可能分兩次發布，蘋果計畫先在9月推出6GHz以下頻段的5G手機，並到2021年12月或1月推出速度較快的毫米波5G手機。

(時報資訊)