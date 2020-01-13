台灣證券交易所依據上市公司公告的2019年12月營收顯示，單月全體上市公司營收總計3兆96億元，年增0.98％，營收成長公司共535家，衰退公司共406家，也由於12月營收成長，讓2019年全年全體上市公司營收減少幅度收斂至0.04％，為32兆7,667億元，接近2018年水準，營收成長公司共449家，衰退公司共492家。

證交所指出，全體上市公司2019年12月當月營收呈現成長趨勢主要產業為金融保險業、資訊服務業及生技醫療業，衰退趨勢主要產業為塑膠工業、光電業及其他電子業。主要金融保險業因子公司業務穩定成長及保險業務淨收益增加，資訊服務業因新產品推出及資訊整合需求提升，生技醫療業因個別公司外銷業務成長，營收呈現成長；塑膠工業因市場低迷價量下跌，光電業因面板供過於求，及其他電子業因個別公司客戶已提前拉貨，營收呈現衰退。

2019年營收成長前三名是資訊服務業、生技醫療業及半導體業，衰退趨勢前三名產業為電器電纜業、電機機械業及油電燃氣業。主要資訊服務業因個別公司認列相關專案營收及新產品上市，生技醫療業因個別公司外銷市場經營有成，及半導體業因個別公司受惠手機及高速運算需求動能增強；累計營收衰退較大產業，電器電纜業因個別公司之子公司2018年同期有建案出售收入，比較基期較高，電機機械業因個別公司受子公司申請重整及清算等因素影響，及油電燃氣業因個別公司出貨量下降，導致去年度營收衰退。

(時報資訊)