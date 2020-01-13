央行發行的「鼠年」生肖紀念套幣，將在明天（1月14日）於台灣銀行各分行發售，每套售價1800元，限量11萬套，每人每次限購1套。「庚子鼠年生肖紀念套幣」包含，面額新台幣100元之銀幣、面額新台幣10元之銅合金幣各一枚。此外，第15屆的總統大選剛落幕，央行也已經著手規畫在520小英總統連任就職，發行紀念幣。

央行從1996年首屆總統民選以來，開始發行就職紀念金、銀幣，依照慣例，都會在520就職前宣布發行總統、副總統就職紀念金、銀幣；規格（重量）均為1盎司，售價則因發行時的國際貴金屬價格而變動，因此歷任的發行價差距相當大，各為15,000-54,000元不等。

2016年央行因應「小英金幣」的發行，原料來自黃金儲備，根據當時的資料，央行支應鑄造紀念幣的3萬盎司，當年黃金價格每盎司約1280美元，而目前每盎司約1550美元，若以3萬盎司計，此次支應鑄造紀念幣的黃金市值約達到新台幣13.5億元。

依照過去央行的做法，會先拿出庫存黃金儲備的3萬盎司當原料鑄造「小英金幣」，剩餘的黃金會先行繳庫，再趁國際金價低檔，透過市場買回補充；之後當任總統任期屆滿之後，所有未售出的金幣，也將全數熔掉並繳庫。

(時報資訊)