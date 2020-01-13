新竹縣政府向中央爭取經費，將閒置的台泥竹東舊廠區公園空間，打造「竹東台泥公園」為友善的綠地空間，規畫共融式兒童遊憩設施，完工後訂21日舉行啟用典禮，這處特色公園將成為竹東鎮親子休閒的好去處。

竹東台泥公園斥資5千萬元，客委會補助4175萬餘元，由縣府農業處負責規畫「文化」、「藝術」、「花廊」、「地景」、「運動」、「休閒」與「廣場」7大主題區，去年3月動工，年底完工驗收。

農業處副處長傅琦薇指出，竹東台泥公園建置藝術花廊、地景藝術、遊具工程、景觀及植栽工程等，為減少水泥製品的使用，採低衝擊開發概念，在鋪面及排水工程投入雨水回收再利用系統。

同時，兒童遊憩設施採用共融式設計，拋開罐頭遊具的使用，讓小朋友可以在公園盡情訓練手眼協調及培養專注力，並將台泥留下來的舊涵管改造為遊憩設施，也設置了小朋友喜愛的沙坑和溜滑梯。

7500平方公尺的基地還設計2座紫藤花廊道，透過生態來造景，另考量上班族下班後的休閒生活，也增添照明工程，讓年長者、小孩及年輕人都有各自的休憩空間，21日正式啟用後將成友善親子空間的新亮點，也為將來推動客家音樂村的計畫拉開序幕。

(中時 )