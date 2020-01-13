新北地檢署13日舉辦北三檢修復促進者研習暨修復式司法微電影首播，這是修復式司法辦理10年來，台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署「北三檢」首度聯合舉辦修復促進者研習。法務部保護司長黃玉垣表示，修復式司法領域在協助加害人、被害人在犯罪造成之傷害下，努力療癒創傷、恢復平衡，復原破裂關係、促成社會和諧，此次修復式司法能通過入法，更彰顯與會促進者過去的努力成果得到訴訟當事人及社會普遍的肯定與認識。

修復式司法之立論點係基於「和平創建」，認為「犯罪」並非是給予加害人刑罰懲罰，就能彌補傷害，而是要更多修補「人際關係間的衝突」。

法務部自101年9月1日起於全國各地方檢察署試辦，讓加害人、被害人或親屬等能有機會直接對話，讓加害人認知其犯行的影響，而對自身行為直接負責，並希望能修復被害人之情感創傷及填補實質損害。

黃玉垣同時也勉勵促進者，促進者於進行修復案件時應依部頒倫理規範辦理，有正確的定位及認知，瞭解促進者應有的角色及案件執行的要領。

朱檢察長表示：修復式司法是法務部推行的一個方案，101年9月1日起決定將此制度擴大於全國各地方檢察署試辦，至今在本土實踐上已累積相當之經驗，此次立法院三讀通過修復式正義入法，正印證此制度之先進及效益良善。

(中時 )