（台北國稅局。圖／林昱均攝）

財政部台北國稅局表示，境內賣家運用網路平台或社群媒體販售商品或提供服務，屬於在我國境內銷售貨物或勞務，應依法辦理稅籍登記並繳納營業稅。

國稅局說明，境內賣家透過國內網路平台或社群媒體銷售貨物或勞務，應於開始營業前向國稅局辦理稅籍登記，但如果每月銷售貨物的銷售額未達新台幣8萬元，銷售勞務的銷售額未達4萬元者，得暫時免辦理稅籍登記。

因科技進步與消費習慣改變，許多賣家銷售模式已自實體店面走向網路商店，例如透過Yahoo、PChome、露天、蝦皮等網路銷售平台、自行架設網站、行動裝置App等通路銷售貨物或勞務，或個人運用Facebook及Line通訊軟體開設粉絲團、社團或開啟網路直播等，宣傳商品並促成買賣，均屬網路銷售行為，如果每月銷售額達營業稅起徵點者，應依規定辦理稅籍登記課徵營業稅。

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