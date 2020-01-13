（財政部。圖／林昱均攝）

近年興起一股綠能售電風潮，自建太陽能系統、認購太陽能板、太陽能屋頂出租等方式，均為賺取綠金之多元模式，許多民眾利用農地或屋頂等架設太陽能板，與台灣電力股份有限公司（簡稱台電）簽立售電合約，獲取長期收益。

財政部中區國稅局提醒，如果近6個月達48萬元（平均每月銷售額達到8萬元者），應向國稅局辦理稅籍登記並報繳營業稅。

(工商 )