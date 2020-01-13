半年售電達48萬元 應登記稅籍 15:532020/01/13 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 （財政部。圖／林昱均攝） 近年興起一股綠能售電風潮，自建太陽能系統、認購太陽能板、太陽能屋頂出租等方式，均為賺取綠金之多元模式，許多民眾利用農地或屋頂等架設太陽能板，與台灣電力股份有限公司（簡稱台電）簽立售電合約，獲取長期收益。 財政部中區國稅局提醒，如果近6個月達48萬元（平均每月銷售額達到8萬元者），應向國稅局辦理稅籍登記並報繳營業稅。 (工商 ) #太陽能 #國稅局 #屋頂 #太陽能板 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 未分配盈餘投資抵減 正式上路 04:102020/01/09 金融．稅務 輸銀深耕CSR 多面向助公益 04:102020/01/09 投資理財 檢舉逃漏稅 20％獎金要等罰鍰入帳 15:352020/01/09 財經 房東逃漏稅 檢舉人要有六大事證 15:432020/01/09 財經 企業漏開發票 可向國稅局檢舉 17:012020/01/09 財經 Deloitte稅務專欄－中小企業轉型之困境談兩套帳之風險 04:092020/01/10 金融．稅務 防重複課稅 一次性移轉訂價今年調整 04:102020/01/10 產業特刊 中租全民電廠 二手交易夯 04:092020/01/11 金融．稅務 台灣司法史首例大法庭變更見解 免繳遺產稅逾千萬 04:102020/01/11 社會新聞 三重公寓頂樓冒煙 破門驚見男焦屍 23:042020/01/12 社會 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 5G設備進入肉搏戰 四雄曬成績單 - 財經 蘋果擬推5款iPhone 下半年出貨拚8500萬支 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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