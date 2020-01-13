Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr — 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020

一向形象良好的網球天王費德勒(Roger Federer)意外成為環保人士的抗議對象，原因是他與瑞士信貸(Credit Suisse)簽有贊助合約，然後瑞士信貸有投資污染工業，所以費德勒就莫名其妙被打成地球暖化的幫凶了。

桑柏格(Greta Thunberg)是一位瑞典的青少女，她和其他環保志士們2018年跑到瑞士信貸的辦公室打網球抗議，「瑞士信貸正在摧毀地球！費德勒，你還要支持他們嗎？」然後桑柏格一行人(大約12人)被判處罰款，但是有些人出庭之後拒絕繳交。

費德勒近日終於對此事回應，他肯定這些年輕環保人士的良善動機，並且表示「我對氣候變遷的問題非常重視，我這次來澳洲也是希望能幫助解決他們的野火問題。」澳洲因為氣候炎熱，這次野火造成了28人喪生的嚴重災害。至於瑞士信貸的問題，費德勒承諾「會再跟他們好好溝通。」

這種事還傷不到費德勒的形象，不久前瑞士政府決定發行費德勒肖像的紀念幣，表揚他對瑞士的卓越貢獻，他是史上唯一在世時就享有這項殊榮的瑞士公民。

(中時電子報)