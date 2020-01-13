「自己的紅包自己印！」新竹縣文化局18日將在新瓦屋客家文化保存區集會堂，舉辦「2020新瓦屋福客慶豐年」年節活動，邀請新竹版畫達人鍾萬福和曾雪梅伉儷，現場指導民眾拓印金鼠年春聯版畫及紅包袋，讓大家「鼠不盡的幸福一整年！」

文化局長田昭容表示，版畫和紅包袋拓印體驗在18日下午1時進行，2020庚子年春聯版畫「錢鼠招財 福氣有餘」，構圖採用錢鼠、福字、魚型燈籠及花朵等元素，寓意金鼠年來招財又進寶、花開富貴、福氣滿滿年年有餘。

紅包袋構圖用可愛的小老鼠抱著大元寶，元寶上寫著進寶與招財，寓意金鼠年到來，人人都能進寶又招財！數量有限，每人限索取1組，送完為止。

當天並有獅子會300-G1區辦理「名家揮毫贈春聯」活動，有11位書法名家共同揮毫春，集會堂周邊還有小農市集及創藝市集，春節之前由民眾彩繪的500個燈籠將懸掛妝點於新瓦屋園區巷道，活動詳情請上FB「竹縣go藝思」粉絲專頁或文化局官網查詢。

(中時 )