美對伊朗新制裁支撐需求，累計上周黃金期貨價格上揚0.50%；黃金現貨價格周線上揚0.65%。然而，上周金價一度衝高到1600美元的強勁走勢似乎見頂，連3個交易日金價被壓在5日線之下。

美國對伊朗實施新制裁，制裁目標包括伊朗的製造業、採礦業和紡織業，以及華盛頓方面所稱的參與1月8日襲擊美國駐伊拉克軍事基地的伊朗高級官員。投資機構指稱，金價走勢的主要催化劑是有關伊朗問題正在進行的對話，以及是否會看到衝突加劇的相關不穩定性也是導致所有波動的原因。因伴隨著制裁，會產生經濟後果變得越來越明顯。

金價上周一度升破每盎司1600美元，因此前伊朗對美軍基地發動導彈襲擊，以報復其高階指揮官在美國發動的無人機襲擊中喪生。在政治和經濟動盪期間黃金通常被視為避險資產。然而，在雙方軟化立場後，黃金價格回落。

美國勞工部上周五發佈的就業報告顯示，去年12月就業增長放緩幅度超預期，提振了金價行情。不過，全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold持金量上周四連續第二個交易日減少。

(時報資訊)