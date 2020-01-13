世界衛生組織WHO昨天正式把大陸武漢肺炎疫情新型冠狀病毒，命名為「2019-nCoV」即「2019新型冠狀病毒」，有別於過去如2013年MERS-CoV命名為「中東呼吸道症候群」以地名來定之，外界質疑，名稱卻沒有中國大陸和武漢等字眼，這次是否遇到中國就轉彎？

疾管署署長周志浩強調，命名是為了國際溝通有利於防疫，一開始都會發生地區、病的症狀以及發現者等來命名。

疾管署副署長羅一鈞表示，過去世衛組織命名傳染病時，往往會以爆發病情的地區或是症狀來命名之，但後來許多地方開始抗議，以地名命名會給某些行業或社區蒙上了污點，例如「豬流感」，對經濟和社會造成了無意的負面影響。

最知名的例子就是2013年MERS-CoV，當時因一開始爆發病情地點在阿拉伯及約旦等因此取名中東呼吸綜合症，卻大大影響整個中東地區的貿易，因此2015時中東國家向世衛抗議。

另一個知名例子也是在2013年時，知名醫學期刊「刺胳針」Lancet率先刊登超級細菌相關以「新德里」（New Delhi）為具有抗藥性的超級細菌命名，並說明可能像SARS和新流感，造成全球性威脅。將印度汙名化，印度衛生專家對此稱呼非常憤怒，因而抗議，後來該期刊對外道歉並修改。

羅一鈞表示，例如德國麻疹如今歐美已經改名為Rubella，拉丁文為小紅點的意思，但目前包含台灣、大陸等部分亞洲地區仍以德國麻疹稱之。

羅一鈞說，過去因為檢測工具還不發達，因此在症狀不明的時候，只能籠統的以症狀或是地區來命名來做國際防疫，這次大陸武漢的新型冠狀病毒，因檢測工具越來越好，一下子就發現是冠狀病毒，因此就能以2019-nCoV來命名。

(中時 )