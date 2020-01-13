市議員蔡淑君(左)、大都會客運總經理李建文(右)與全新的937公車合影。（市議員蔡淑君提供／吳亮賢新北傳真）

新北市公車937線，為林口民眾往返北市員山的交通利器，但因需繞行長庚醫院較為費時，市議員蔡淑君向交通局建議，增加排班公車數量，減少候車時間，13日上午全新班次啟動，目前車隊規模已達到32輛，尖峰時刻最快4分鐘就有一班車。

937公車2012年開線行駛，林口民權路發車後，先繞行市區，隨後行經國道到達北市，共配車20輛，尖峰時刻發車間距為6至8分鐘，每日皆有許多民眾搭乘通勤往返。

蔡淑君指出，隨著林口地區人口不斷成長，937路運量日增，經建議後，2013年新增5輛公車排班，發車間距也減少一分鐘，但因需繞行至林口長庚，搭乘時間仍較為費時。

為了減少民眾通勤時間，新北市交通局與大都會業者合作，2017年推出937線跳蛙公車，只停靠林口重點站位便直達北市圓山，節省約20分鐘時間。

此外，蔡淑君也持續向交通局及業者建議，新增937線車輛，減少民眾候車時間，經評估後，業者近年漸增車輛排班，今年又再度新增4輛，達到共32台車，上午尖峰班距也減少至4到6分鐘。

蔡淑君表示，13日啟用的4台新車， 2台仍在937本線行駛，另外2台則加入937跳蛙路線，並將發售指定座位定期票，因應固定通勤民眾需求。

蔡淑君也預告，大都會客運將於下半年汰換937路線舊型公車，投入20輛全新公車營運，提升民眾乘坐品質。

(中時 )