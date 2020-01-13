在沒有世足賽加持的台灣運動彩券2019年銷售仍穩站上400億元來到416億元。台灣運彩總經理林博泰表示，將增加「格鬥」等賽事及4,000多場次，全力衝刺銷售成長，2020年目標上看420億元並追求世足賽時年度銷售水準（436億元）。

林博泰表示，2020年正規劃全新推出「格鬥」賽事，以終極格鬥賽（UFC）為主，搭配其他重量級賽事，提供不讓分、大小、冠軍及特別項目4種玩法，全年預計開立300場賽事，給消費者更具感官刺激的投注體驗。至於棒球、足球、網球等運動新增32種賽事、超過4千場比賽，全年度總計將提供超過4萬場賽事供消費者投注。

另外，7月份在東京舉行的奧運是今年度最重要的比賽，台灣已有多位優秀選手拿到東京奧運門票，台灣運彩將提供投注，讓國人一同共襄盛舉，也為中華隊加油，預估可以多帶來12~15億元的投注銷售。

春節將至，林博泰說，台灣運彩自小年夜1月23日（周四）至大年初六1月30日（周四）01:45，將連續7天不打烊，提供24小時投注服務。年年加碼籃球特尾樂賠率最高8,000倍，自1月16日（四）連續加碼14天，消費者就有機會用100元抱回80萬元，希望大家在歡度新年時，能為運動發展基金加碼，也為自己增添年終獎金。

(工商 )