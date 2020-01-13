嘉義市衛生局營養師侯信吉、陳琇雯說學逗唱介紹6大錦囊妙計。（廖素慧攝）

春節將近，大吃大喝容易讓身材走鐘、健康出狀況，嘉義市政府衛生局社區營養推廣中心設製2000份「嘉鼠營養春聯」貼紙免費送，13日教民眾從除夕到大年初五健康吃、送健康好禮的錦囊妙計，里長及議員們稱許好實用。

衛生局副局長廖育瑋說，春節是家人團聚與拜年送禮的節日，也是腰圍加粗、體重爆增的危機期，社區營養師客製化設計從除夕到初五的年假期間，聰明吃、快樂動、貼心送禮的撇步，希望大家健康過好年。

營養師侯信吉、陳琇雯說學逗唱介紹6大錦囊妙計，例如除夕圍爐吃的火鍋，濃郁的高湯及各種火鍋料，高油、高脂、高鈉對心血管疾病及想體重控制的民眾是地雷，建議吃原形食物、多蔬菜，少加工、少喝湯、少沾醬。

糖果、堅果對高血脂及高血糖的人要「適量吃」；送禮選擇「營養高貴、價格不貴」的鮮食禮盒，送健康到家裡；年節吃好睡飽運動不能少，一定要到戶外景點走春動一動，謹記「腰圍不離80、90公分」的原則，養精蓄銳迎財神，大年初五開工大吉日，飲食開始調整，多吃高纖蔬食，調整好精神好上班。

衛生局別出心裁設製「嘉鼠營養春聯」貼紙約2000份，即日起供民眾到東、西區衛生所免費索取，送完為止。

(中時 )