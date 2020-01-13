新北環狀線本周報請交通部核定 農曆年前可通車 16:072020/01/13 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市捷運局長李政安今天下午在新北市議會備詢，答覆新北捷運環狀線通車時程。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員李坤城、周勝考今在新北市議會第5次臨時會質詢時，詢問新北市捷運局長李政安新北捷運環狀線通車時間，李政安表示，環狀線預計這兩天完成缺失的改善報告，本周由北市捷運局報請交通部核定，有信心在農曆年前通車。 李政安說，1月5日交通部履勘後發現21項缺失，其中有6項缺失營運前須改善，目前僅第1項缺失仍在補強，其餘都已經改善完成，預計這兩天完成改善報告，本周由北市捷運局報請交通部核定，有信心在農曆年前通車。 (中時 ) #缺失 #交通部 #農曆年 #環狀線 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 農曆年搭尾牙商機 燦坤優惠拚買氣 17:402020/01/09 財經 侯友宜慰勞選務同仁辛勞 期許大選零缺點圓滿完成 19:512020/01/09 政治 環狀線加持 比漾、環球購物中心業績看俏 04:102020/01/10 產業特刊 HTC Vive Pro系列 農曆年前降價促銷 20:522020/01/10 財經 新北市選前之夜 展現氣勢前進總統府 藍營南北大串聯 04:102020/01/11 政治要聞 9新北市前一級主管 為林奕華加油 04:102020/01/11 地方新聞 新北市第四選區 吳秉叡成功連任 19:372020/01/11 政治 新北市第十二選區 民進黨賴品妤宣布當選 21:232020/01/11 政治 侯友宜連任最大威脅公主復仇 蘇巧慧劍指新北市長 01:512020/01/12 政治要聞 國民黨新北市得票雖難堪 學者認為朱、侯掌黨中央最合適 07:242020/01/13 政治 生活熱門新聞 打冬雷是天有異相？氣象局解答了 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 番茄熟吃更好？醫驚曝正解…5種人最好少吃 - 生活 遭減薪20％！熊貓外送員暴怒 號召1／16全台罷工 - 生活 本周運勢出爐 這生肖抽獎必抽大獎 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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