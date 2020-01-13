新北市議員李坤城、周勝考今在新北市議會第5次臨時會質詢時，詢問新北市捷運局長李政安新北捷運環狀線通車時間，李政安表示，環狀線預計這兩天完成缺失的改善報告，本周由北市捷運局報請交通部核定，有信心在農曆年前通車。

李政安說，1月5日交通部履勘後發現21項缺失，其中有6項缺失營運前須改善，目前僅第1項缺失仍在補強，其餘都已經改善完成，預計這兩天完成改善報告，本周由北市捷運局報請交通部核定，有信心在農曆年前通車。

(中時 )