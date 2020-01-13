總統大選上周圓滿落幕，至於選後房市如何，CBRE世邦魏理仕今(13)日發佈台灣不動產市場報告指出，蔡英文政府連任，兩岸關係的變化將是影響投資人投資台灣的重大因素，預料未來數月投資人將抱持謹慎觀望的態度，而蔡政府後續4大政策，也進階影響今年不動產市場的後市走向。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，觀察台灣不動產市場表現，2019全年土地及商用不動產投資金額達3,903億元，創歷史最高水準。製造業廠商購地擴廠、保險業投資態度轉為積極，加上建商大舉獵地，均促成不動產投資市場榮景。

世邦魏理仕指出，蔡政府連任後將如何因應國際政經情勢的改變，讓台灣經濟成長動能得以維持，將影響未來不動產投資人的投資信心。洞察新政府所提出的國家政策，其中包括交通政策、區域發展政策、觀光政策以及長照等四大政策，將是投資人密切關注的重點發展，甚至對台灣不動產市場帶來正面影響。

世邦魏理仕進一步指出，交通部訂定2030年完成環島一周六小時的目標，以「西部高鐵、東部快鐵」的架構進行規劃，打造全台一日生活圈。城際旅行時間縮短有助於促進區域均衡發展，並可創造觀光產業新風貌，而延伸的鐵路路線周邊地區勢必將吸引大型投資人興趣。

另外「大南方、大發展」計畫，初步在雲林以南規劃 22 處亮點聚落，規劃完整的產業和生活聚落，透過租稅優惠、創業協助等方法吸引投資。其中如西螺蔬果冷鏈物流中心、斗南工商綜合物流園區等，將有助於在全台建立完整的物流系統，亦可為有意投資現代化物流設施的投資者提供潛在機會。

長照政策部分，有鑒於台灣將邁入超高齡社會，政府提倡增加銀髮宅供給量，長照需求日益增多，政府將提高長照經費，推動平價住宿型長照機構，並鼓勵整建友善銀髮宅。目前已有建商及保險業者投入銀髮住宅開發，然而其用地取得不易，且經營模式有待考驗，未來如何以具體策略鼓勵更多投資人參與將是關鍵所在。

觀光產業也將是蔡政府重要政策之一，根據交通部統計，2019全年外籍旅客來台人次預估可突破1,170萬，較上年成長逾5%，然而自去年8月起限縮陸客來台自由行，全體陸客來台人次從9月起連續3個月下滑，合計較上年同期大減51%。政府將繼續拓展穆斯林觀光市場，吸引東南亞旅客來台，同時活絡國民旅遊市場。

根據世邦魏理仕觀察，蔡英文政府順利連任，意味著兩岸關係的變化將是影響投資人投資台灣的重大因素，預料未來數月不動產投資人可能暫時抱持謹慎觀望的態度，至下半年政經情勢更為明朗後，自用型買方的置產需求將升溫，部分機構投資人將更積極評估投資標的，2020全年商用不動產成交量可望維持水準之上。

(中時電子報)