北市北聯幫男子吳冠霖幫忙朋友與劉、葉等人處理50萬元債務，前年6月間雙方一言不合，吳用手比著劉說「這個帶走」，數10名小弟衝入店內，將劉等2人強押到碧山巖露營場拘禁毆打、強拍裸照，警方獲報擄人勒贖案，立刻趕到現場將人救出，士林地檢署日前偵結，依傷害、妨害自由等罪將吳等8人提起公訴。

30歲吳男幫朋友處理50萬元債務，2018年6月27日找來幫眾10多人，與被害的劉姓、葉姓男子相約內湖一間運動酒吧談判，協調到一半，吳起身以手指比劉「這個帶走」，隨即自店外、2樓湧入1樓店內10多人，對劉拳打腳踢，還用酒瓶打頭，將劉、葉2人拖上車，強押到碧山巖露營場，要求劉賠償投資的損失，劉不從即遭噴灑辣椒水，強迫脫下衣褲拍攝裸照。

而葉則遭到安全帽打落眼鏡，球棒毆打身體，導致頭部受傷，但雙方認知不同，對於投資糾紛或是借錢不還，又要求另外3人出面對質，直到隔天中午葉匯出25萬，警方也接獲民眾報案，趕到現場將人逮捕。

吳等人聲稱是受委託處理債務，將人帶到碧山巖對質，當時場面很混亂，有人拿酒瓶、球棒毆打劉、葉2人。

起訴指出，雙方對於借款、投資款各執一詞，難以認定吳等8人主觀上要恐嚇取財、擄人勒贖，至於劉、葉指稱，鍾姓男子拿著開山刀指著他們說「不拿錢來救朋友，會讓劉斷手斷腳」，鍾則否認有此事，並無其他證據顯示鍾有說過，依吳等8人依妨害自由等罪提起公訴。

(中時 )