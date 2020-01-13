2020大選結束，國民黨內部也意識到年輕世代不容忽視，黨內紛紛提出改革建言。財信傳媒董事長謝金河點名幾位選後最吸睛的焦點，指出羅智強力量不可小看，可能成為黨內的中流砥柱。

謝金河在臉書表示，選情落幕，國民黨新世代的羅智強領軍向黨中央喊話，希望加快世代交替的腳步，也有人主張由年輕一代來領導黨的改造，如蔣萬安、江啓臣。

謝金河指出，民進黨已領先進行世代的交替，當中最受矚目的就是吳怡農、高嘉瑜、許淑華、謝佩芬，還有新北市的賴品妤、桃園的黃世杰及蔣潔安，一路到台中的莊競程，當中還出現一個令人想不到的黑馬陳柏惟。

陳柏惟擊敗深耕在地多年的顏清標之子顏寬恆，謝金河表示，陳柏惟不怕死的勇氣，讓他想到魯迅的一個辭，「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛！」挑戰顏家需要十足勇氣，對這個年輕人刮目相看。

謝金河說，每個世代在關鍵時刻都會有人才躍出，未來也加速世代革命，藍綠都無法迴避，而這次選舉中，衝擊地方舊勢力，像顏清標家族、雲林的張嘉郡都沒當選，中壢最有影響的吳伯雄之子吳志揚也落選，「藍營最大山頭只剩下傅崑琪夫婦在花蓮屹立不搖。」

從此次選舉，謝金河看到年輕世代的崛起，也看到台灣的希望，直覺年輕世代比老世代優秀，未來吳怡農還有機的和蔣萬安對上，高嘉瑜、賴品妤等人都可能成為政壇潛力新秀，其中羅智強在FB的粉絲頁超過百萬人追蹤，力量不可小看，很可能成為國民黨內的中流砥柱。

謝金河表示，未來政黨競賽，可能像美國職棒大聯盟一樣，誰掌握的年輕潛力新秀越多，誰就可能長期掌握執政優勢，選後年輕世代爭出頭，也會是政壇最熱門的話題。

(中時電子報)