紡拓會籌組的臺灣館本屆共有13家家紡及家飾廠商，參加2020年德國Heimtextil家用紡織品展。包括力鵬(1447)、品賀、柏齊、富潤、喜可、榮陽堂等業者，展出精心研發之各項家用紡織品及配件。本屆臺灣館持續以全木作挑高來塑造優質形象建館，與鄰近國家館做出明顯區隔，有效吸引買主前來洽談。本屆臺灣館與中國大陸、印度、香港、泰國同場展示，根據紡拓會現場調查指出，造訪臺灣館的買主約600人次，廠商現場接單約50萬美元，預計未來接單800萬美元。

本屆大會發佈的20/21趨勢主題是WHERE I BELONG，旨在反應現實與虛擬中錯綜複雜的自我識別及包羅萬象的社會人際關係。根據主辦單位資料顯示，本屆計來有自65個國家、2952家參展廠商，較上屆(3025家)微幅減少，國際展商比重高達89%。根據主辦單位發佈的統計資料，本屆到場參觀買主人數約63,000人次，較上屆67,000人次減少，以德國、歐洲其他國家及中東國家為主。

本次臺灣館的力鵬、柏齊、富潤、榮陽堂等公司均申請到大會的ECO及CONTRACT等標章，力鵬及富潤更有布樣獲選展示於大會形象館(THEME PARK)，其色彩與品質均能符合國際流行趨勢，顯示出臺灣業者爭取國際訂單的實力。

德國Heimtextil展是每年國際家用紡織品展覽中最早展出的展覽，展出的潮流趨勢深受國際產品開發商、家具製造商、品牌商及設計師的重視，也為臺灣廠商提供了與國際買主接洽交流的絕佳平臺。

(時報資訊)