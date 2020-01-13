財政部北區國稅局表示，個人透過網路拍賣，如果是販售自己使用過、未用過，或是他人贈送的二手商品，免課營業稅。

不過，如果是刻意進貨、收購大量二手貨再轉賣，這部分並非自用，只要每月平均銷售額達8萬元，國稅局還是會要求登記營業稅籍並報繳營業稅。

(工商 )