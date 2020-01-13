網拍賣二手商品 有條件免課營業稅 16:192020/01/13 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，個人透過網路拍賣，如果是販售自己使用過、未用過，或是他人贈送的二手商品，免課營業稅。 不過，如果是刻意進貨、收購大量二手貨再轉賣，這部分並非自用，只要每月平均銷售額達8萬元，國稅局還是會要求登記營業稅籍並報繳營業稅。 (工商 ) #營業稅 #國稅局 #拍賣 #二手商 #商品 也許您會感興趣 推薦閱讀 私人買賣未上市櫃股票 要繳證交稅 04:102020/01/09 金融．稅務 檢舉逃漏稅 20％獎金要等罰鍰入帳 15:352020/01/09 財經 房東逃漏稅 檢舉人要有六大事證 15:432020/01/09 財經 企業漏開發票 可向國稅局檢舉 17:012020/01/09 財經 磐儀可轉債競拍均價104.86元 18:162020/01/09 財經 Deloitte稅務專欄－中小企業轉型之困境談兩套帳之風險 04:092020/01/10 金融．稅務 2019稅收 超徵621億元 04:092020/01/11 財經要聞 台灣司法史首例大法庭變更見解 免繳遺產稅逾千萬 04:102020/01/11 社會新聞 網拍每月銷售額未達8萬元 免登記稅籍 15:532020/01/13 財經 半年售電達48萬元 應登記稅籍 15:532020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 蘋果5奈米A14訂單 傳由台積電獨拿 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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