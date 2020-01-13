蕭秉治11日受邀到MUSE台中演出，是他首度以個人之姿在夜店表演，演出嗨翻全場，夜店力邀再「續攤」，蕭秉治將於2月28日到MUSE高雄表演，再度展現凡人音樂魅力，在此之前，邀約不斷的蕭秉治，1月24日除夕當天大家放假，他就得開工，將到台南「2020新春除夕跨年晚會」演出，他先到南部和歌迷團圓，初一再開始放假陪家人。

第一次以個人身份到夜店演出的蕭秉治，一開場就先以全民電音嗨歌〈感覺犯〉、〈射手〉迅速炒熱現場氣氛，接著演唱琅琅上口的情歌〈我好想好想你〉、〈再活一遍〉、〈我還是愛著你〉，原本他一度擔心在夜店唱慢歌，氣氛不搭，但全場反應出奇的好，大合唱唱到欲罷不能。有趣的事，當天不少歌迷早早就帶著追星必備的折凳排隊，因此在DJ熱場時，有歌迷坐在折凳上等著他出場，形成有趣的夜店景象，他笑說：「下次記得不要再帶板凳來了，盡情跟著音樂嗨跳喔！」

時逢年末，蕭秉治提前為歌迷送上「新年快樂」祝福，並詢問大家新年願望，嘴甜歌迷甜蜜應答「想多見你」，不料蕭秉治不按常理出牌：「大家對愛情沒有憧憬嗎？希望大家新的一年可以找到對象，下次一起來看我的演唱會！」對於蕭秉治期許能在2020年底前發行新專輯與大家見面的新年願望，粉絲除表示萬分期待外，紛紛先行送上「專輯大賣」的祝福。

蕭秉治首次到夜店演出。（相信音樂提供）

蕭秉治首次到夜店演出。（相信音樂提供）

(中時 )