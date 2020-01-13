統一獅林祐樂去年表現出色，多項個人數據創下生涯新高，不過年底的12強賽在最後遭取代，讓他留下一點遺憾，攸關奧運資格的6搶1賽事，林祐樂仍希望代表國家隊出征。

林祐樂是獅隊當家捕手，去年出賽87場，敲出61支安打、4轟和26分打點都是個人生涯新高，阻殺率更高達0.529，原先入選12強賽名單，不過最後因教練團考量投手多為旅外選手，因此最後由旅美的捕手張進德取代，「當下會有一點遺憾，但相信教練團是換成最好陣容，我跟阿德也很好，中華隊這次表現非常好，我也感到很開心。」

而這次6搶1賽事，林祐樂不想再缺席，「國際賽一定是選手想參加的，希望能幫助國家晉級奧運。」林祐樂希望新球季能維持自己在守備上的優點，較弱的打擊則期待有所突破。

休季期間林祐樂多與旅美捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）一起訓練，他笑說兩人的型態很互補，「小朱守備沒有很好，我的打擊沒有很好，兩個人彼此學習優點做訓練，他對自己的阻殺很不滿意，我也有傳授他我的方法，而且他有收到大聯盟春訓，也祝福他越來越好。」

(中時 )