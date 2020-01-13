台南一名人妻小琪（化名），在摩鐵與婚外情男友小陳（化名）約會，小陳又找來友人小廖（化名）加入，大玩3P性愛。事後小琪提告2男性侵，指控小陳威脅她「我叫妳做什麼就做什麼，若不順從穩死的」。不過法官審理發現，小琪供詞反覆、事後也沒向他人傾訴遭性侵，甚至還在line中安撫小陳，認為此案諸多疑點，難憑小琪單一供述就認定2男有罪。檢察官不服提出上訴，台南高分院駁回，全案仍可上訴。

根據判決書，小陳是小琪的婚外情男友，小琪指控，前年10月間，她與小陳在雲林某摩鐵約會，小陳打電話叫小廖前來，還用「等一下○○○進來後，我叫妳做什麼就做什麼，若不順從穩死的」等語威脅，要求小琪脫去衣服，還將她手機拿走，最後小廖、小陳性侵她得逞。

小陳與小廖到案堅決否認性侵，指3P是你情我願，小廖甚至表示，當天到摩鐵發現小琪是同事的老婆，本來不願加入，但小陳、小琪一起拜託他，他才答應，小琪不但幫他口交，還自己「騎」上來，全程他的手都沒碰到小琪身體。

法官審理發現，小琪事後沒有告訴他人遭性侵，甚至還與小陳line聯繫，安撫對方；而小琪丈夫也作證，因知道妻子有外遇，所以離婚。法官認為此案諸多疑點，難憑小琪單一供述就認定2男性侵，判二人有罪。

(中時電子報)