台北捷運公司表示，13日召開董事會，前總經理顏邦傑今退休，會中通過總經理人事案，由原為北捷副總經理沈志藏擔任總經理，並自即日起生效。

沈志藏為交通大學交通運輸研究所碩士，現任為臺北捷運公司副總經理，曾任台北捷運公司中運量運輸處處長、台北捷運公司事業部經理

台北捷運公司供應部經理、台北捷運公司發包中心主任、台北捷運公司企劃部副理、台北捷運公司維修部副理、台北捷運公司運務部高級工程師、副理、台北捷運公司運務部中心主任、台北捷運公司籌備處副工程司。

(中時 )

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