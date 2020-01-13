北捷總經理拍板 副總沈志藏升任 16:262020/01/13 中時 張薷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北捷運公司表示，即日起將由沈志藏接任北捷總經理。（張薷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運公司表示，13日召開董事會，前總經理顏邦傑今退休，會中通過總經理人事案，由原為北捷副總經理沈志藏擔任總經理，並自即日起生效。 沈志藏為交通大學交通運輸研究所碩士，現任為臺北捷運公司副總經理，曾任台北捷運公司中運量運輸處處長、台北捷運公司事業部經理 台北捷運公司供應部經理、台北捷運公司發包中心主任、台北捷運公司企劃部副理、台北捷運公司維修部副理、台北捷運公司運務部高級工程師、副理、台北捷運公司運務部中心主任、台北捷運公司籌備處副工程司。 (中時 ) #捷運公司 #捷運 #台北捷運 #沈志藏 #總經理 也許您會感興趣 推薦閱讀 中捷兩基地 招商總銷拚230億 04:102020/01/09 產業．科技 南港站TOP1人流成長 帶旺房市買氣金流 04:102020/01/09 產業．科技 微星總經理江勝昌：軟硬整合是成功之道 04:102020/01/09 證券．權證 台鋼旗下沛波 砸6億建廠Q4投產 04:102020/01/09 證券．權證 飛捷啟動雙總經理制 後市樂觀 04:102020/01/09 證券．權證 iRent與悠遊卡公司合作 月票戶免費30分鐘 共享機車搶攻捷運族 04:102020/01/09 財經焦點 捷運特區夯 勝麗方程市受矚目 04:102020/01/09 財經焦點 公車上下車須刷卡 2月起沒刷沒優惠 17:022020/01/09 生活 捷運驚見天菜帥哥 她羞上網尋人：小哥哥太迷人 17:222020/01/09 生活 選前之夜藍綠決戰港都！ 交管報你知 18:102020/01/09 政治 生活熱門新聞 打冬雷是天有異相？氣象局解答了 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 番茄熟吃更好？醫驚曝正解…5種人最好少吃 - 生活 遭減薪20％！熊貓外送員暴怒 號召1／16全台罷工 - 生活 鼠年爆災難 命理師揭過年一招擋煞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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