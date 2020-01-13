教育部大專校院之校園學習與職業安全衛生自主互助聯盟的北區聯盟第一次會員大會於13日在國立臺灣海洋大學畢東江國際會議廳舉行。（國立台灣海洋大學提供／吳康瑋基隆傳真）

教育部大專校院之校園學習與職業安全衛生自主互助聯盟的北區聯盟第一次會員大會於13日在國立臺灣海洋大學畢東江國際會議廳舉行，共有來自58所大專校院近百位職業安全衛生管理人員與會，共同探討校園職業安全衛生相關議題。

海洋大學職業安全衛生中心表示，教育部為促進各大專校院校園學習與職業安全衛生管理實務經驗交流與互助合作，提升自主管理績效及落實自主管理，進而保障校園師生安全與衛生，與防止職業災害之發生，號召各大專院校組成「大專校院校園學習與職業安全衛生管理自主互助聯盟」，透過聯盟學校的互助合作，共同推動校園學習與職業安全衛生管理之能力與績效。

海大職安衛中心組長陳銘仁指出，大專校院校園安衛自主互助聯盟共分為北中南三個分區聯盟，以北區聯盟校數最多，共來自有新竹、花蓮以北，包含金門等地，58所大專校院，海洋大學獲選為第一屆北區聯盟召集學校，他指出，校方針對學校普遍遭遇困難之校園學習與職業安全衛生管理事項、勞動檢查缺失項目等議題進行分享交流。

陳銘仁強調，學校的本質與一般事業單位不同，全面適用「職業安全衛生法」後，在相關業務推動上確實面臨很多困難，整個學校就像一個科學園區，每一間實驗室，就像一間小工廠，作業流程多樣且複雜，雖然化學品的使用量少，但種類非常的多，且多屬實驗試驗性質，管理上相對複雜。

(中時 )