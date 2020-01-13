農曆新年即將來臨，民眾也逐步除舊佈新，衛生福利部八里療養院13日上午8時舉行「除舊佈新清潔誓師活動」，與在地區公所、數十位里長及清潔隊捲起袖子打掃，八里療養院表示，除社區清潔外，也希望透過活動，讓民眾看到精神病友，經過治療後都能回歸社會。

活動現場，八里療養院長張介信帶領院區主管、康復之家的病友，與八里區長吳嘉榮、新北市環保局八里區清潔隊長褚耀龍、數十位里長以及清潔隊員等人參加清潔誓師活動，眾人拿清潔用品大聲齊呼「相揪來拚掃，環境舒適過好年」、「環境清潔 人人有責」等口號，走入社區為年終大掃除，除舊佈新迎新歲。

張介信表示，雖然近日氣溫急凍，院區病友仍在農曆春節前捲起袖口，動手清理居家內外環境、清除髒亂孳生源，另也讓大家了解精神病人在接受醫療照護後，都能順利回歸社會，希望社會大眾可以給精神病人支持及尊重，促進精神病人權益。

新北市環保局指出，農曆年前垃圾清運需求大幅增加，大型廢棄家具清運可於16日前向清潔隊預約排出廢棄家具申請，即日起至25日前，清潔隊將著重於加強收運一般垃圾、稽查違規棄置及整理市容等工作；春節期間垃圾清運自25日至27日（大年初一至初三）停收3天，28日起恢復正常清運。

(中時 )