梅根哈利自認遭威廉王子霸凌排擠

就在英國王室準備舉行空前峰會，以處理梅根和夫婿哈利王子拋出的「退出」震撼彈之際，消息卻傳出，他們會這麼做，是因為感受到，威廉王子以「霸凌的態度」排擠他們。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，梅根會打定主意退出，是由於夫婿哈利「心碎了」。而哈利13日將與93歲的祖母。也就是英國女王，還有爸爸查爾斯王儲，以及哥哥威廉討論他們夫妻未來的選擇。據悉他們將警告哈利，未來阻礙重重，就算他要退出，也可能得花好幾個月才能克服這些阻礙。

至於梅根在拋出震撼彈後幾小時，隨即返回加拿大，和8個月大的寶貝兒子亞契團聚，留下哈利去面對他的皇家親人。不過，王室幕僚說，峰會將會從當地時間下午進行，這樣才能配合時差，讓梅根從加拿大打電話進來參與討論。

消息傳出，梅根告訴哈利，她必須離開王室，部份得歸咎於威廉霸凌的態度。她在耶誕假期時告訴另一半，「這對我來說行不通」。

(中時電子報)