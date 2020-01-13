朱美如、朱美青、段雅菁都是東山吉貝耍出身的美髮師。(莊曜聰攝)

年節將至，朱美如、朱美青、段雅菁等3位出身東山吉貝耍部落的美髮師，相揪返鄉，從北部特地回到故鄉來替老人家義剪，近30位老人家在她們巧手之下變得神清氣爽，更比起大拇指說「讚」！3人對於能夠有機會、有能力回饋鄉親自己生長的地方，都感到非常開心。

吉貝耍部落學堂負責人段洪坤指出，之前部落內許多女孩因為需要幫忙家中經濟等因素，很早就放棄升學離鄉發展，包括到加工區當女工、到都市學習美髮當學徒，這些孩子如今都已經是嫁做人婦或是成家立業，不少人還開起美髮髮廊當老闆。

近年來吉貝耍除了夜祭文化吸引外界關注外，族群的認同力量也逐漸強化，旅外的部落族人凝聚力越來越好，許多人都想盡一己之力來幫助部落，段洪坤日前接到朱美如、朱美青、段雅菁3人將組成義剪隊，希望回故鄉來幫老人家「水一下」。

部落老人家得到消息陸續來到部落學堂，3位美髮師手腳俐落，很快就幫老人家的頭髮修剪的服服帖帖，讓他們笑逐顏開，還有阿嬤詢問是否有燙髮服務，讓大家都笑開了。

段洪坤表示，部落出身的孩子能主動回饋部落令人感動，也透過這樣的義剪活動，把獨居的老人家找出來，一起到部落學堂聊天聚會，也是一種很好的老人照護活動。

(中時 )