新竹喜來登推春節限定「大鬧新年‧遊戲古鎮」陪伴大小朋友熱鬧過新年。（新竹喜來登 提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹豐邑喜來登大飯店為迎接春節連假及寒假出遊商機，推出超值住房優惠和吸睛的親子活動，為民眾打造好吃又好玩的連假出遊計畫，23日起有親子互動闖關活動，並有春節晚會等陪伴闔家大小共度春節假期。

新竹喜來登大飯店即日起至1月31日推出「寒假住房優惠」，住宿日期為1月20日至3月1日，入住豪華客房搭配2客自助式早餐，每晚超值優惠4999元，享受五星客房的頂級住宿，免費體驗設備完善、安全的兒童遊戲設施。

1月23日起至1月29日提供入住房客免費參加「尋找喜波波與喜瓜瓜」互動遊戲，每間客房可於入住時獲得活動闖關小卡及3D眼鏡一套。戴上3D眼鏡在飯店尋找吉祥物鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」身影，並猜出正確吉祥話，即可兌換「喜波波DIY春聯」，加碼贈送每房1份「喜波波紅包袋組」。

1月25日至1月27日晚間推出春節限定「大鬧新年‧戲遊古鎮」及「開春童劇‧迎新晚會」活動，現場將有猜燈趣、彈珠台、寫春聯等趣味活動，還有吉祥物喜波波雞蛋糕、古早味棉花糖供房客大快朵頤，迎新晚會推出一連串精彩的雜技表演，活動內容可至新竹喜來登官網查詢，或洽(03)620 6000。

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