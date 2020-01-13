沙烏地阿拉伯能源部長周一表示，沙國希望見到穩定的石油市場，以及原油供需的持續成長。

沙國親王阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）表示，現在就討論石油輸出國組織（OPEC）與其盟友－即所謂的OPEC+集團，是否將繼續實施生產限制仍為時過早。OPEC+的聯合減產協議將於3月到期。

他亦表示，美國戰略夥伴，在國際安全上扮演重大角色。

(時報資訊)