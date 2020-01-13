《國際產業》OPEC＋繼續減產？沙國能源部長：現在談為時過早 16:312020/01/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯能源部長周一表示，沙國希望見到穩定的石油市場，以及原油供需的持續成長。 沙國親王阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）表示，現在就討論石油輸出國組織（OPEC）與其盟友－即所謂的OPEC+集團，是否將繼續實施生產限制仍為時過早。OPEC+的聯合減產協議將於3月到期。 他亦表示，美國戰略夥伴，在國際安全上扮演重大角色。 (時報資訊) #opec 也許您會感興趣 推薦閱讀 合作新歌既期待又緊張 阿沁調教特蕾沙 國客語發音險變髒話 04:102020/01/09 娛樂新聞 《通信網路》遠傳擴大綠能產業布局，打造「太陽光電發電系統」 14:322020/01/09 財經 《通信網路》遠傳擴大綠能產業布局，打造「太陽光電發電系統」 14:322020/01/09 財經 劉鶴傳率十人代表團 美東時間15日簽協議 21:062020/01/09 財經 駁輔選不當 徐國勇夜發臉書：內政部長當然可以站台 11:182020/01/11 政治 阿曼蘇丹過世，由擔任文化部長的堂弟繼任 18:162020/01/11 國際 工信部：今年大陸新能源汽車補貼不會大幅退坡 21:322020/01/11 財經 蔡第二任總統 學者期待：兩岸、五缺、能源、CPTPP 21:502020/01/11 財經 商總理事長賴正鎰：盼解決能源、一例一休困境 04:092020/01/12 產業特刊 《國際產業》Aramco實施超額配售，IPO規模再創新高 10:002020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 5G設備進入肉搏戰 四雄曬成績單 - 財經 蘋果擬推5款iPhone 下半年出貨拚8500萬支 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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