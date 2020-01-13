澳門博弈產業龍頭、名下還擁有香港信德集團的澳門賭王何鴻燊，不僅「錢多多」身家高達3千億，還坐擁4妻並子孫滿堂，可說是極致的人生勝利組，然生命有其歷程，已經98歲的他身體大不如前，鮮少曝光，近日不但被發現住進養和醫院休養，更爆老婆們低調前往探視，被猜測病情加重，引發外界關注。

據《香港經濟日報》報導，賭王何鴻燊年事已高，再怎麼錦衣玉食仍難擋歲月的折損，近年開始半退休靜養生活，事業多交給兒女及團隊，本人已經很少公開出席活動，去年初甚至傳出多重器官衰竭，急送醫搶救，之後疑似就照醫生安排，留在醫院密切觀察，不曾再離開。

而前天(1/11)，有媒體拍到三房陳婉珍現身醫院，一言不發低調前來，不久後四房樑安琪竟也被目擊戴著口罩從醫院離開，雙妻突然現身同場，且表情都沒什麼笑容，甚至可說是嚴肅凝重，低調快閃，被認為是為丈夫而來，猜測何鴻燊可能病情加重。

(中時電子報)