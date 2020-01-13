新竹市竹蓮寺「歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴」今年席開150桌，邀請1500位朋友共同享用。（陳育賢攝）

竹蓮寺主委兼新竹市議長許修睿（後中）表示，為了讓大家吃的舒適且有尊嚴，2012年起他將這項寒士尾牙活動納入為竹蓮寺的重大活動之1，請寒士們一起上桌吃尾牙，讓他們感受到溫暖。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

新竹市竹蓮寺13日與市政府連續第9年舉辦「歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴」，身兼竹蓮寺主委的市議長許修睿表示，2012年起竹蓮寺擴大舉辦尾牙宴且1年比1年還多桌，今天中午席開150桌，滿滿10道辦桌手路菜不僅菜色豐富，更要讓大夥吃飽，溫暖在心頭。

許修睿表示，竹蓮寺舉辦歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴，源起於《聲遠國樂》老師邱隆泉所發起，當年是由竹蓮寺提供食材、白米等物資，由邱隆泉統籌在新竹市建國公園內辦理簡單的熱食，提供給遊民及弱勢族群享用。

但當時寒士們只能蹲在路旁或公園內吃便餐，菜色也只有2、3道，讓他感覺形象不好，也讓所有參加的寒士們相當沒有尊嚴。

許修睿說，為了讓大家吃的舒適且有尊嚴，2012年起他將這項寒士尾牙活動納入為竹蓮寺的重大活動之1，請寒士們一起上桌吃尾牙，讓他們感受到溫暖，今天席開150桌，請來1500人共同享用，不僅菜色豐富飽滿更要讓大夥吃飽，溫暖在心頭。

此次尾牙宴是竹蓮寺連續第9年舉辦，中午12點整開始上菜，滿滿1桌10道辦桌手路菜，各式佳餚從冷盤、白斬土雞、炸物、燉物、佛跳牆、年年有魚…，應有盡有，完全不馬虎，希望讓弱勢朋友可以開心圍爐，感受社會暖流。

許修睿表示，雖然仍有很多族群無法得到充分照顧，但他們力量雖有限，但這樣有意義的活動一定會持續辦下去，未來更將透過里長將訊息傳達出去，幫助更多的人，感謝社會大眾的支持，讓菩薩的大愛繼續傳遞。

(中時 )