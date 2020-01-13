行政院將於今天下午5時舉行臨時院會，預料將提出內閣總辭案。

2020總統立委大選11日投開票，蔡總統拿下超過817萬票勝選，民進黨在立法院取得61席單獨過半。行政院表示，依照憲政慣例，在新國會產生後，內閣將循例擇日總辭。

行政院長蘇貞昌當晚臉書發文表示，選舉是一時，「明天之後，我們繼續團結為國家打拚，讓台灣更美麗」。

(中時電子報)