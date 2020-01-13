行政院5點臨時院會 蘇貞昌將提內閣總辭 16:392020/01/13 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院將於今天下午5時舉行臨時院會，預料將提出內閣總辭案。 2020總統立委大選11日投開票，蔡總統拿下超過817萬票勝選，民進黨在立法院取得61席單獨過半。行政院表示，依照憲政慣例，在新國會產生後，內閣將循例擇日總辭。 行政院長蘇貞昌當晚臉書發文表示，選舉是一時，「明天之後，我們繼續團結為國家打拚，讓台灣更美麗」。 (中時電子報) #行政院院會 #蘇貞昌 #內閣總辭 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆自豪農業施政 外銷展契機 13:242020/01/09 政治 《經濟》投資青年打造國家未來，蘇貞昌：3箭挺青創 14:152020/01/09 財經 《經濟》蘇貞昌：增進農民福利，提升農業競爭力 15:232020/01/09 財經 綠營凱道造勢 蘇貞昌率閣員三鞠躬 21:342020/01/10 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 敗選內閣鍍金 蘇揆續任可能性大 21:592020/01/11 政治 民進黨大勝蘇揆 臉書致謝 22:442020/01/11 政治 勝選有功 蘇內閣暫獲慰留 04:092020/01/12 產業特刊 輔選護主 他們等著更上層樓 01:512020/01/12 政治要聞 蔡英文今接見蘇貞昌要求留任 16:362020/01/13 政治 政治熱門新聞 罷韓會過關嗎？趙少康建議韓這樣做 - 政治 韓國瑜可領1.6億選舉補助？韓辦澄清：非個人可領取 - 政治 郭宋聯軍為何大敗？網中肯分析3大原因！ - 政治 如何看蔡英文連任？陸學者點出台灣5大危機！ - 政治 顏寬恒到底怎麼輸的？名嘴揭關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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