新國會成形，外界關切內閣是否改組？ 蔡英文總統今天接見行政院長蘇貞昌正式要求留任。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統今天中午約見蘇貞昌。總統相當感謝蘇及行政團隊這一年多來的努力，也因為蘇揆的領導，讓人民對政府的施政成果有感，更贏得人民感動。

張惇涵說，雖然依照憲法規定，內閣必須向新國會提出總辭，但總統已正式向蘇院長表達，希望蘇院長能繼續領導行政團隊，讓政府能在國家當前正面對各項內外挑戰下，穩健而有效能的推動各項施政。

(中時 )