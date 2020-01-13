13日上午網傳香蕉煎餅事件女主角楊玉如、號招挺韓支持者到高雄地檢署按鈴控告中選會李進勇全體選務人員瀆職一事，檢方證實中午12點確實收到此案。挺韓網紅「歷史哥」在臉書發文呼籲，投開票所工作人員與中選會無關，開票及票數登錄都有人員審核把關，小瑕疵不可能影響結果。呼籲大家接受事實，繼續做韓的後盾，先放輕鬆過個好年。

據了解，13日中午12點時高雄地檢署前果真出現四五位挺韓支持者，按鈴控告中選會全體選務人員瀆職，楊玉如本人是否出席尚無法證實。該則訊息還提到，要通知市府相關首長和各媒體，把事情鬧大，還呼籲大家帶證據過來。

挺韓網紅「歷史哥」在臉書粉專「澄清唬」上特地發文呼籲韓粉，聽韓國瑜的呼籲、接受敗選事實。歷史哥強調，選務任務及流程非常嚴謹，每個數字都有三個人以上稽查，要弄錯機率非常小，更不用說作假。2004年，全國動員超過2000位法官及律師，驗了1300萬張以上的選票，真正有爭議的選票仍不滿萬，也產生了千分之三以上落選頭才能驗票的條款。

歷史哥解釋，一個投開票所工作人員須有半數以上是公教人員，人員都是各地公所找來的，跟中選會無關。主任管理員多數是公所員工，主任監察員大部分是老師，這兩種人是犯罪率最低的族群。

此外，唱票員念太快、計票員正字多寫少寫的情形很有可能發生，但開票完後，選務人員會再清點張數，以上動作都會在各政黨推薦的監察人眼皮底下進行。部分開票所在開政黨票時，會採取先依照號碼分堆放好，再唱票的方式進行，所以各位可能會看到9號、14號票連發的情況。

開票完畢後，選務人員會把開票結果表送進選務中心進行電腦登錄，選務系統會由兩個以上人員登打確認，所有數字正確才能登錄完畢。整個流程小瑕疵一定會有，但幾乎都是無心之過。

歷史哥呼籲，大家經歷了一年半選舉的激情，希望可以脫離政治一陣子，放輕鬆過個好年，也請大家能持續做韓市長的後盾。

(中時 )