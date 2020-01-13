員林市長游振雄（右）及員林市民代表張偉傑（左），在現場提筆寫春聯，祝福大家鼠年吉祥、數年行大運。（吳建輝攝）

擅長彩墨、水彩、油畫的知名畫家江慶章老師，也在現場畫扇送給民眾。（吳建輝攝）

員林市長游振雄說，他只練習了一天毛筆，跟老師沒辦法比，但心意最重要，希望所有市民都能「天福地福全家福」。（吳建輝攝）

再過11天就是農曆過年了，員林市公所為了讓鄉親提早感受到年節氣氛，18日在員林公園廣場，舉辦「2020幸福員林市迎新春送春聯活動」，邀請縣內多位知名書法家現場揮毫，而除夕到大年初五，光明街商圈還有「2020來員林過好年-迺街Shopping」活動，民眾憑發票可參加抽獎，除了電視電器等好禮，還有機會把Gogoro騎回家。

農曆過年是華人歡聚最重要的節日，也只有過年，不管距離多遠，在外地離鄉背井的人們一定都會回家團聚，以往春節都是從除夕開始休假，今年從23日小年夜開始，一路連放七天，放到29日大年初五，呼籲民眾多利用春節假期到處走走，感受年節的喜氣。

員林市長游振雄說，現在傳統年節氣氛日漸淡薄，工商社會大家都很忙碌，希望大家在春節假期，停下腳步，一起到公園感受年節氣氛，活動邀請多位知名書法家，像是年畫拓印專家溫文卿老師、畫家江慶章老師等，當天還有音樂表演、鼠年年畫拓印及鼠年畫扇畫扇展、DIY年畫拓印，歡迎鄉親一起來 。

游振雄說，為了迎接再外地返鄉的市民與旅客，公所在24日除夕夜至29日大年初五，一連五天在光明街商圈舉辦，「2020來員林過好年-迺街Shopping」活動，年節氣氛與買氣，民眾還可憑2張員林市消費的發票，兌換摸彩券參加抽獎，獎項豐富，還有抽限量福袋。

(中時 )