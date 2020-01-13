壽山動物園與新竹市立動物園、花蓮新光兆豐休閒農場進行動物交流，13日三方代表簽署。（柯宗緯攝）

壽山動物園迎新嬌客！13日與新竹市立動物園、花蓮新光兆豐休閒農場，三方簽訂動物交流合作計畫，壽山方面送出沼林袋鼠、羊駝，交換引進長鼻浣熊、絨鼠。農曆新年不打烊，舉辦「驚奇鼠於你」系列活動，歡迎民眾走春外，還可抽好康福袋。

壽山動物園今舉辦「動物友好 搬家趣」，歡迎新成員加入。 觀光局長邱俊龍指出，壽山動物園落實生態保育教育，長期與各界動物園、農場進行動物交流計畫，歷年來像是伊蘭羚、北非髯羊、侏儒河馬、長鬃山羊等物種，一起為物種基因多樣性努力。

邱俊龍提到，去年為增加智利紅鶴繁殖機會，將園區元老級智利紅鶴們送往台北市立動物園，同時引進適合做為迎賓大使的狐獴，吸引不少大小朋友前來一睹壽山動物園可愛萌主。

邱俊龍說，今年首度與新竹動物園、花蓮新光兆豐農場進行動物交流計畫，三方代表進行簽署儀式，壽山動物園人氣吉祥物「壽Q家族」與帶著浣熊頭飾及袋鼠頭飾的可愛小朋友們一同唱跳，最後請到保育員示範餵食沼林袋鼠與羊駝。

壽山動物園1月25日大年初一至29日初五舉辦「驚奇鼠於你」新春系列活動，端出精彩豐富內容，春節至壽山動物園粉絲團打卡、按讚還可抽福袋。另外，今年度參與愛心認養民眾，在年底有機會抽總價值近2萬元的好禮，最大獎是任天堂Switch。

(中時 )