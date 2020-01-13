2020台灣燈會將於2月8～23日於台中舉辦，相關工作已緊鑼密鼓加緊籌備中。今（13）日於主展區后里森林園區舉行主燈「森生守護－光之樹」上樑典禮，透過祈福祭拜等儀式，為台灣燈會各項主要籌備工作揭開序幕，祈求燈會活動平安喜樂。

2020台灣燈會以「美學設計、創新思考」的思維與概念引領團隊規畫，並融入台中市府籌辦花博經驗升級為台灣燈會2.0，考量地方特色與民眾需求，延伸既有傳統文化，並進一步融入藝術設計、生活創意與新科技，以更優異的設計美學改變台灣燈會全新樣貌。

2020台灣燈會主燈以同一場域舉辦的花博為「種子」、生成主燈「森生守護－光之樹」，由知名藝術家林舜龍操刀，融合地景導入光影科技、重啟機械花「聆聽花開的聲音」，必打破主燈只能遠觀的距離感，讓民眾可在主燈下穿梭，創造全新話題。

觀光局長周永暉表示，國際級台灣藝術團隊達達創意及藝術家林舜龍，延續台中花博設置於后里森林園區的「從天上掉下來的一顆種子．籽仔」作品理念，從一顆種籽蛻變成長成一株參天大樹，以高聳入雲霄般地挺拔矗立的光之樹，匯集來自台灣各地的能量和情感。

觀光局說明，今年主燈仍由中華電信贊助，以原木板片結合鋼構，組立為超過15米高的巨大樹木形態。22條板根（主結構）代表台灣22個縣市，向上伸展生長出代表各鄉鎮區里的368朵花苞造型花燈，並交錯散布著代表2359萬台灣人民的2359片心形綠色葉片。

觀光局表示，此次主燈首創讓民眾可走進主燈內部一探奧妙。主燈內部設置由種子化身的大氣球懸掛其中，並設有互動裝置，可隨下方民眾呼喚緩緩下降。後續將於原地典藏續展，作為在地地標，亦可轉型為微型博物館的概念善加利用，延伸燈會觀光效益。

2020台灣燈會訂於2月8日元宵節當晚7點開燈，之後每小時整點展演1場主燈秀，觀光局建議遊客儘量利用公共運輸，免卻塞車之苦。觀光局補助中市府加強辦理交通接駁疏運、大型群聚活動緊急應變及公安維護等事項，並以最高標準檢視燈區用電及相關燈區安全性。

(時報資訊)