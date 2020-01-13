在美中兩國本周將簽署首階段貿易協議的樂觀預期帶動下，周一香港恆生指數收漲1.11%，為28954.94點，逼近29000點大關。國企股(H股)收漲1.15%，為11396.76點。人民幣走強，亦為港股帶來提振。

重量級藍籌股走高，恆安國際漲3.78%，領漲藍籌股。騰訊漲破400港元，股價創1年半新高。阿里巴巴漲逾2%，股價刷新上市來高點。汽車股勁揚，永達汽車漲13.42%，比亞迪漲15.87%，正通汽車漲4.33%。

(時報資訊)