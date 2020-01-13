《港股》恆指收漲1.11％，逼近29000點大關 16:482020/01/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在美中兩國本周將簽署首階段貿易協議的樂觀預期帶動下，周一香港恆生指數收漲1.11%，為28954.94點，逼近29000點大關。國企股(H股)收漲1.15%，為11396.76點。人民幣走強，亦為港股帶來提振。 重量級藍籌股走高，恆安國際漲3.78%，領漲藍籌股。騰訊漲破400港元，股價創1年半新高。阿里巴巴漲逾2%，股價刷新上市來高點。汽車股勁揚，永達汽車漲13.42%，比亞迪漲15.87%，正通汽車漲4.33%。 (時報資訊) #11 #港股 也許您會感興趣 推薦閱讀 一掃陰霾！自行車族群早盤股價翻紅 10:342020/01/09 財經 友達第四季營收619.7億元、季減11.5％ 14:132020/01/09 財經 中光電第四季營收130.84億元 16:202020/01/09 財經 中小企業放款達標率132％ 力拚五年新高 19:402020/01/09 財經 迎接1／11選舉日 亞太電信推11元快閃資費 14:112020/01/10 科技 去年11月企業僱用增幅 創十年最低 19:022020/01/10 財經 羅明才7連霸 自行宣布當選 19:222020/01/11 政治 陸解放軍在台灣大選日軍事演習 引人聯想 14:142020/01/12 兩岸 《電子商務》雙11、12助攻，網家Q4營收破百億元創高 08:522020/01/13 財經 人民幣中間價上漲88點 10:232020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 蘋果5奈米A14訂單 傳由台積電獨拿 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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