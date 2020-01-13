台電董事長楊偉甫今（13日）表示，受到台中市政府減少台中電廠2部機組，影響夏季供電穩定，預估3月起備轉容量率低於10％，不過由於今年夏天沒有新增機組投入發電，整體供電情況又陷入供電燈號會進入「供電吃緊」的黃燈。

另外近期台電持續進行「增氣減煤」，會在空污季節減少燃煤使用，改用天燃氣機組接替，使少部分機組會在夏天進行大修，台電強調，會進行最佳化調度，在穩定供電的情況下才會進行大修。

(工商 )