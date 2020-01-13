中火少2機組 台電：夏季供電略吃緊 16:502020/01/13 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台電董事長楊偉甫今（13日）表示，受到台中市政府減少台中電廠2部機組，影響夏季供電穩定，預估3月起備轉容量率低於10％，不過由於今年夏天沒有新增機組投入發電，整體供電情況又陷入供電燈號會進入「供電吃緊」的黃燈。 另外近期台電持續進行「增氣減煤」，會在空污季節減少燃煤使用，改用天燃氣機組接替，使少部分機組會在夏天進行大修，台電強調，會進行最佳化調度，在穩定供電的情況下才會進行大修。 (工商 ) #供電 #機組 #台電 #夏天 #穩定 也許您會感興趣 推薦閱讀 讀哪科系未來難失業 曝超穩定行業 11:142020/01/09 日常 因應美伊局勢 蔡英文：即時啟動股匯穩定機制 11:202020/01/09 財經 大選不跳電 台電出動近2000名搶修人力 17:232020/01/09 財經 澳洲大火奪5億條命 專家提嚴重警告 20:152020/01/09 生活 仁寶非PC業務 穩定成長 04:102020/01/10 證券．權證 中碳去年營收5年來次高 今年展望樂觀 17:342020/01/10 財經 內閣向新國會提出總辭 蔡英文：希望行政團隊保持穩定 21:552020/01/11 政治 美國務卿祝賀連任 肯定蔡英文維持兩岸穩定 23:362020/01/11 政治 美方發表祝賀聲明 推崇小英致力兩岸穩定 10:572020/01/12 政治 選後穩定兩岸 請從協助台商做起 04:102020/01/13 焦點新聞 財經熱門新聞 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。