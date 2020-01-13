伊拉克官員擔心，如果美國果真實踐威脅，對伊拉克祭出制裁，包括封鎖伊拉克設在美國聯邦準備銀行的售油收入帳戶，因全國預算約9成賴此帳戶挹注，伊拉克經濟恐會「崩盤」。

伊拉克國會1月5日通過決議，要求包括約5200名美軍在內的外國軍隊撤離，惹惱美國總統川普。美軍自2014年起，就駐紮在伊拉克協助對抗聖戰士。

川普揚言，若美軍被要求撤離，「我們會用他們從未見過的制裁來對付他們」。

兩位伊拉克官員告訴法新社，後來美國對伊拉克總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）辦公室發出驚人的訊息。

其中一位官員說：「總理辦公室收到威脅電話說，如果美軍被踢出去，『我們』，也就是美國，會封鎖你們在紐約聯邦準備銀行的帳戶。」

伊拉克國會通過要求外國撤軍案，是因不滿美國無人機攻擊巴格達，擊斃伊朗「聖城部隊」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）與他在伊拉克的左右手、民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

伊拉克中央銀行在美國聯邦準備銀行的帳戶，是2003年美國領導的軍隊進占伊拉克，推翻海珊（Saddam Hussein）之後所開設。

(中央社)