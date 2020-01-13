萬華區正峯商行的「筍干」，二氧化硫超標高達32.3倍最為嚴重。（台北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局科長陳怡婷指出，「二氧化硫」是一種食品漂白劑，超量會引起呼吸道刺激。（游念育攝）

農曆春節即將到來，家家戶戶開始年貨採買，台北市衛生局特別在年前到北市賣場、傳統市場等地點進行食品抽驗，共計抽檢191件，8件檢驗不合規定，為農藥殘留及檢出二氧化硫超量，另針對醃漬及蜜餞等食品抽檢，共51件有4件不符合規定，其中萬華區正峯商行的「筍干」，二氧化硫超標高達32.3倍最為嚴重。

北市衛生局科長陳怡婷指出，「二氧化硫」是一種食品漂白劑，超量會引起呼吸道刺激、過敏，導致哮喘或呼吸困難，提醒民眾在挑選食材時，應避免選擇聞起來有刺鼻味，醃漬食品可選擇包裝完整、標示清楚較有保障，另外，食材料理前應使用大量清水沖洗，可減少殘留量。

衛生局指出，本次不合格商品包含廖嬌米粉湯延吉店所使用的金針、京星港式飲茶使用的絲瓜、環南市場丙棟454攤販賣的花瓜等共計8家業者，另醃漬脫水蔬果不合格商品包含環南市場620號攤賣的酸菜、台北市萬華區正峯商行販售的筍干、愛維根蔬食超市販售的東北酸白菜等店家，皆檢驗出漂白劑超標。

陳怡婷表示，已要求違規販售商及進貨端業者下架商品，移轉所轄縣市衛生局協助辦理，並依食品安全衛生管理法開罰，記者致電違規店家廖嬌米粉湯和月十二曲蛋糕工坊詢問改善狀況，店員表示，對違規事項並不清楚，無法回應；正峯商行則無人接聽。

(中時 )