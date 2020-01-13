總統蔡英文於1月11日得知勝選後，在臉書發聲明呼籲「所有的支持者，今天晚上開始，放下對立，擁抱我們的家人。」對此，資深媒體人李艷秋質疑，這場大選，是前所未見的撕裂與對立，不知道蔡英文是天真還是練肖話！

不過，李艷秋劈頭質疑，貼文竟然被封鎖，不可思議，贏了800萬票是不能被問了嗎？因此她重貼一次，不信這是民主台灣，也希望臉書當局給個解釋！

李艷秋指出，綠營在這面國旗幟下參選、掌權、領薪，但他們卻可以把同樣在這面旗幟下生活的老百姓打成敵對一方，是滯台支那人！

李艷秋沉痛指控，蔡英文的造勢場沒有一面國旗，總是用「這個國家」取代中華民國，借中華民國的殼掩蓋台獨的心，綠營網軍給不同立場的人戴紅帽、丟紅漆時，都在繼續撕裂台灣，連柯文哲都說，綠營仇恨動員和人格抹殺非常可怕。李艷秋說，蔡總統四年來，並沒有把這群人當家人。

李艷秋直指，韓國瑜的550萬票以及場場不須動員，自動聚集的國旗大軍，是蔡英文必須嚴肅正視的聲音，不是輕輕一句「放下對立互相擁抱」就可以逃避的。

最後，李艷秋問蔡總統，「拿國旗的是家人嗎？妳將如何擁抱他們？」

(中時電子報)