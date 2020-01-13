「全國特殊教育學校巡演」13日來到高雄市成功特殊學校，此次巡迴由已經策畫3年的「臺南市民族管絃樂團」帶來精彩的表演，希望讓特教孩子親身體驗如此盛大音樂饗宴，藉此讓他們愛上音樂。

可能是大家對音樂會的環境還相當陌生，活動剛開始時台下反映並不熱絡，隨後演奏幾首《小蘋果》、《癡情玫瑰花》等歡樂曲目時，大家衝到台前隨著音樂翩翩起舞，甚至連校長蔡鴻文也到舞台上與小朋友們一起同歡，現場氣氛嗨到最高點。

全國特殊教育學校家長協會自今年1月6日開始進行「全國特殊教育學校巡演」，今年首次結合了幾位「特教藝才生」共同演出，他們以樂觀的態度面對未來，希望大家可以跟他們一樣，以音樂克服逆境，用微笑帶來喜悅。

全國特殊教育學校家長協會理事長蕭惠雯表示，特教孩子能參加音樂會的機會少之又少，他們希望藉由音樂產生良性互動，強化特殊學童自信心，並帶起各界正視身心障礙者平等參與藝文的權益，是一件非常有意義的事，他們目前正在規會，未來要辦一場特教音樂會。

(中時 )